شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تتلقى خطابا من ورثة أحد كبار المساهمين لنقل أسهمه إلى محفظة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت مجموعة صافولا، أمس، كتاباً من وكيل ورثة المتوفى عبد الله بن محمد الربيعة – يرحمه الله – أحد كبار مساهمي المجموعة والذي يمتلك (43,892,500) سهماً تمثل 8,22% من رأسمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية فإن الخطاب، يفيد برغبة الورثة في نقل جميع الأسهم التي آلت إليهم من مورثهم في المجموعة إلى المحفظة الاستثمارية المملوكة من قبل شركة محمد عبد الله الربيعة وشركاه المحدودة وذلك دون تنفيذ أي صفقة بهذا الخصوص.
علما بأن الشركة المذكورة مملوكة بالكامل لورثة عبد الله بن محمد الربيعة –يرحمه الله - مما سيترتب عليه نقل كامل الأسهم إلى الشركة وعكس هذا التغيير على قائمة كبار مساهمي المجموعة المفصح عنها في موقع تداول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية فإن الخطاب، يفيد برغبة الورثة في نقل جميع الأسهم التي آلت إليهم من مورثهم في المجموعة إلى المحفظة الاستثمارية المملوكة من قبل شركة محمد عبد الله الربيعة وشركاه المحدودة وذلك دون تنفيذ أي صفقة بهذا الخصوص.
علما بأن الشركة المذكورة مملوكة بالكامل لورثة عبد الله بن محمد الربيعة –يرحمه الله - مما سيترتب عليه نقل كامل الأسهم إلى الشركة وعكس هذا التغيير على قائمة كبار مساهمي المجموعة المفصح عنها في موقع تداول.