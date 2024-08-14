الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، عن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يونيو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 41,984,489.40 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 69,974,149.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.60 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 4.94%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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