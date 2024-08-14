شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية»: سحب ملف طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوسائل الصناعية سحب ملف طلب الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سحب ملف طلب الانتقال لعدم اكتمال بعض المتطلبات فيما يخص الانتقال للسوق الرئيسي.
ونوهت باستيفاء هذه المتطلبات وتقدم الملف في وقت لاحق وإعلان المستجدات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سحب ملف طلب الانتقال لعدم اكتمال بعض المتطلبات فيما يخص الانتقال للسوق الرئيسي.
ونوهت باستيفاء هذه المتطلبات وتقدم الملف في وقت لاحق وإعلان المستجدات.