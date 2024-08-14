الاقتصاد

«الوسائل الصناعية»: سحب ملف طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية»: سحب ملف طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوسائل الصناعية سحب ملف طلب الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سحب ملف طلب الانتقال لعدم اكتمال بعض المتطلبات فيما يخص الانتقال للسوق الرئيسي.
ونوهت باستيفاء هذه المتطلبات وتقدم الملف في وقت لاحق وإعلان المستجدات.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا