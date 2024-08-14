شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سبتمبر.. عمومية «أديس» تناقش توزيع أرباح عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024 م. الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أديس القابضة المساهمين، للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 12/3/1446هـ الموافق 15/9/2024.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، فإن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ ٢٣٧٫٤٩٨٫٤٤٣ ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٤، بواقع ٠٫٢١٦ ريال للسهم وبنسبة ٢١،٦٪ من القيمة الاسمية للسهم.على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024 م.