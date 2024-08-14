شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو بلجنة المراجعة في «تهامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، تعيين عضو بلجنة المراجعة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتعيين صالح الرشيد بدلا من عضو اللجنة المستقيل حاتم علي بارجاش المستقيل بتاريخ 05 / 05 / 2024.
واتخذت لجنة المراجعة قرارها رقم 21، أمس، بتعيين عضو مجلس الإدارة صالح الرشيد رئيسا للجنة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتعيين صالح الرشيد بدلا من عضو اللجنة المستقيل حاتم علي بارجاش المستقيل بتاريخ 05 / 05 / 2024.
واتخذت لجنة المراجعة قرارها رقم 21، أمس، بتعيين عضو مجلس الإدارة صالح الرشيد رئيسا للجنة.