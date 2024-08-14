الاقتصاد

«دار المركبة» تتحول للخسارة في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة دار المركبة لتأجير السيارات إلى الخسارة في النصف الأول من 2024 مسجلة صافي خسارة قدرها 73.9 ألف ريال، مقابل أرباح بـ3.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، سجلت الشركة خلال النصف الأول صافي ربح قدره لاجمالي الدخل الشامل 219.3 ألف ريال مقابل أرباح العام الماضي البالغة 3.2مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً للتوسع في أعمال وأنشطة الشركة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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