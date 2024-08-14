شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» تتحول للخسارة في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة دار المركبة لتأجير السيارات إلى الخسارة في النصف الأول من 2024 مسجلة صافي خسارة قدرها 73.9 ألف ريال، مقابل أرباح بـ3.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سجلت الشركة خلال النصف الأول صافي ربح قدره لاجمالي الدخل الشامل 219.3 ألف ريال مقابل أرباح العام الماضي البالغة 3.2مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً للتوسع في أعمال وأنشطة الشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سجلت الشركة خلال النصف الأول صافي ربح قدره لاجمالي الدخل الشامل 219.3 ألف ريال مقابل أرباح العام الماضي البالغة 3.2مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً للتوسع في أعمال وأنشطة الشركة.