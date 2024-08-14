الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 260.12 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يرتفع إلى 260.12 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 297.28 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 272.51 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 260.12 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 222.96 ريال.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 173.41 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم إلى 148.64 ريال.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب 9245 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2081 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 297.278 ألف ريال.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا