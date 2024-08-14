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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 260.12 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 272.51 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 222.96 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم إلى 148.64 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 297.28 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 272.51 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 260.12 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 222.96 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 173.41 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم إلى 148.64 ريال.