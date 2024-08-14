شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 260.12 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 297.28 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 272.51 ريال.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 260.12 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 222.96 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 173.41 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم إلى 148.64 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب 9245 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2081 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 297.278 ألف ريال.