شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سوهاج تتعاون مع "سلامة الغذاء" للتوعية بتطبيق المعايير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الغرفة التجارية في سوهاج برئاسة خالد أبو الوفا، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دورة تدريبية بعنوان "تطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على المنشآت السياحية والمطاعم والمخابز".

أقيمت الدورة على مدار يومين متتاليين «12ـ13» أغسطس الجاري تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

واختتمت فاعليات الدورة أمس بحضور محافظ سوهاج، ورئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي وأحمد عثمان مدير عام الشؤون الإدارية بهيئة سلامة الغذاء والمهندس ناصر عز الدين رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء بسوهاج، ومحمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج.

وشارك في الدورة كل من: "أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، و أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، أحمد النمر عضو مجلس الإدارة، ومظهر مختار إسماعيل عضو مجلس الإدارة ومحمود خلف حسانين عضو مجلس الإدارة، وجيهان علي ربيع عضو مجلس الإدارة، وأحمد سعد الجبالي عضو مجلس الإدارة، مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، حشمت الجندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إسماعيل بطيخ عضو مجلس إدارة الغرفة، أشرف بخيت عضو مجلس إدارة الغرفة، سلطان العسيري عضو مجلس إدارة الغرفة، محمود جابر، رئيس شعبة الخضار والفواكه بالغرفة، النائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، دكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظه سوهاج" .

وشهدت فاعليات ختام الدورة تكريم عدد من المتفوقين الذين اجتازوا الدورة بتسليمهم شهادات تقدير من جانب النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية والمحافظ اللواء عبد الفتاح سراج وكذلك رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي.

وشهدت فاعليات الختام تسليم دروع تذكارية من الجانبين، حيث سلم النائب خالد أبو الوفا، درعًا تذكاريًا إهداء من الغرفة التجارية بسوهاج لمحافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين؛ كما سلم درعاً تذكارياً أخر لرئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، ودرعًا أخر لنائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادي.

كما تقدم الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء بتقديم درعًا تذكاريًا إهداء من قبل الهيئة لكل من النائب خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج واللواء دكتور عبد الفتاح سراج ومحمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج.

وقال خالد أبو الوفا: إن تلك الدورة تهدف إلى تحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار وتطبيق المعايير الصحية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء.

وأضاف أبو الوفا، أن تلك الدورة جاءت بالتعاون مع الهيئة بهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق بحيث تشمل تلك المعايير شروط التخزين والنقل والعرض بالإضافة إلى مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة.

ومن جانبه، قال طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامه الغذاء، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية لتعزيز الشفافية في الأسواق التجارية لافتاً إلى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق بيئة تجارية صحية وأمنه تضمن تداول المنتجات بجودة عالية في السوق المصرى.

وألقى أحمد اللبنان، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، كلمه خلال اللقاء موجهًا الشكر والترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بسوهاج هي الزراع الاقتصادي للمحافظة تضم نحو 120 ألف منتسب.

وطالب اللبان من المحافظ ضرورة التكاتف خلال الفترة المقبلة للحصول على أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بسوهاج لديها خطة شاملة وواضحة وبرنامج متكامل على كافة الأصعدة استثماريًا وصناعيًا وسياحيًا خلال الدورة الحالية الغرفة وحتى عام 2027، مطالبًا بعقد اجتماع مشترك بين المحافظ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لدراسة التعاون المشترك والوصول لأفضل النتائج.