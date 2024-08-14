شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار الفراخ وارتفاع البيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 بعد تراجع مستهل تعاملات أمس، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 70 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 158 جنيها للبيض الأبيض و160جنيها للبيض البلدي و 160 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.