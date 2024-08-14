شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:53 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 29499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 36120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 12750 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 6634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 9553 نقطة.
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