شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع فى المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، بدعم من بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية، في حين عززت بيانات التضخم الضعيفة الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وكانت المشاعر تجاه أسواق النفط متوترة أيضا مع انتظار المتداولين لضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل، والتي قد تحدث هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تزيد من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات موقع (إنفستنج) الاقتصادي، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.5% إلى 81.09 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 77.21 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية تقلصت بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، وهو ما يفوق التوقعات بانخفاض قدره 2 مليون برميل.



وانكمشت مخزونات البنزين، في حين شهدت مخزونات المقطرات زيادة طفيفة.



يأتي ذلك فيما قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في عام 2024 هذا الأسبوع.