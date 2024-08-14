شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الآسيوية ترتفع بدعم بيانات التضخم الأمريكى وتوقعات خفض أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مدعومة ببيانات التضخم للمنتجين الأمريكيين أمس والتي تعزز احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم لدى المستهلكين اليوم، كما من المتوقع صدور أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية غدًا الخميس؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وانخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.5% فيما صعد مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.4%؛ وسط بوادر تباطؤ تعافي أسواق التداول اليابانية.

وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل كبير أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري؛ ما أثر على المعنويات تجاه البلاد وخاصة أن التركيز ينصب حاليا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2024.



وفي كوريا الجنوبية، ارتفعت الأسهم الآسيوية بفعل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي ليصعد بنسبة0.7% مدعومًا بتعافي الأسهم التكنولوجية المحلية على غرار الولايات المتحدة.



وتترقب بورصة مومباي افتتاحًا سلبيًا حيث أشارت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى افتتاح ضعيف اليوم الأربعاء؛ حيث تدهورت المشاعر تجاه الأسواق الهندية بسبب مزاعم التواطؤ بين هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية وتكتل مجموعة "أداني" المتعدد الجنسيات والذي يعد أهم الكيانات التجارية في الهند.



وعن هونج كونج، انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.62% في تداولات متقلبة، حيث عوض الشراء في أسهم التكنولوجيا الثقيلة الضعف في قطاعات أخرى.



أما الأسواق المالية الصينية فهي تتخلف عن الركب فقد شهد مؤشر "شنجهاي" الرئيسي تحركا في نطاق منخفض يوم الأربعاء، حيث ظلت المشاعر تجاه الصين مقيدة بالمخاوف المستمرة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد، وخاصة بعد سلسلة من القراءات الضعيفة لشهر يوليو الماضي.



ومن المقرر أن تعلن بعض أكبر الشركات الصينية عن أرباحها الفصلية ونصف السنوية الأسبوع الجاري وبخلاف الأرباح، ينصب التركيز أيضًا على قراءات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة من البلاد، والمقرر صدورها يوم الخميس.