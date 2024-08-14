شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 14-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:57 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.51جنيه للشراء، 13.54جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.51جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.60جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.62جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.59جنيه للشراء. 13.55جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.59جنيه للشراء. 13.55جنيه للبيع.

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