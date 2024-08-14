شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات والإشغالات الواقعة على مساحة 202 فدان بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، قاد حملة مكبرة للجنة استرداد أراضي هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل نطاق مدينة سفنكس الجديدة بمساحة 202 فدان غرب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، والتي آلت ملكيتها للجهاز بموجب قرار رفض طلبات التقنين لها، وصدور قرار بإعادتها إلى جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أية كيانات أو جهات أو أفراد تقوم بالترويج لبيع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها، مشيرا إلى أنه سيتم بذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين.

جدير بالذكر أنه شارك في الحملة العميد عبد الكريم محمد خليل، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة، وأفراد شرطة التعمير، ومعاونو رئيس الجهاز، ومديرو إدارات المشروعات والتنفيذ والأمن بالجهاز.











