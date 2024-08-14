شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 126.4% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية للصومال خلال أول 5 شهور من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتسجل 63.3 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 28 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 126.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 263.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 595.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 65.2 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 28.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 130.7%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. منتجات مطاحن بقيمة 29.2 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 18 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 2.3 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 1.9 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 1.9 مليون دولار.

6. حبوب بقيمة 1.6 مليون دولار.

7. ألبان بقيمة 1.5 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 1.1 مليون دولار.

9. محضرات خضر بقيمة 1.1 مليون دولار.

10. صابون بقيمة 988.8 ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. حيوانات حية بقيمة 1.8 مليون دولار.

2. صمغ بقيمة 56.2 ألف دولار.

3. بذور وأثمار زيتية بقيمة 16 ألف دولار.