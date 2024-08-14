شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي، والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينتي القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات، وتقارير دورية عن موقف التنفيذ.



ووجه وزير الإسكان، بدفع العمل بمشروعات المرافق الجارية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وانتظام ضغوط المياه بالمناطق المختلفة، وتذليل أي معوقات تحُول دون ذلك، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعالجة، ودفع العمل بمشروعات ترفيق الأراضي السكنية والصناعية، لزيادة الفرص الاستثمارية وفرص العمل، بجانب المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها ودفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد وبأعلى معدلات الجودة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.



وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الأعمال الجارية بمحطات المياه بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بها، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الهيئة والجهازين والمشروعات.

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم بمدينة العاشر من مضان، الأعمال الجارية بمشروع محطة المياه بطاقة 600 ألف متر مكعب/يوم، والتي تحتوي على 2 خزان أرضي استراتيجي ومبنى طلبمات مياه مرشحة، وغرف التشغيل ولوحات الكهرباء وغرف المحولات ومكاتب إدارية وخزانات المياه المرشحة، و 2 مبنى مروقات، وعدد 2 مبنى مرشحات، وغير ذلك من مكونات، حيث تقوم المحطة بتغذية مدن (العاشر من رمضان – بدر - حدائق العاصمة - العاصمة الإدارية الجديدة).

وتابع مسئولو الإسكان، استكمال الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة بالمدينة " مرحلة أولى " بطاقة إنتاجية (200 ألف م3/اليوم )، كما شملت الجولة المرور على استكمال الأعمال الجارية بمشروع محطة تنقية ٢، والتي تعمل بطاقة إنتاجية (٣٧٥٠٠٠م3)، وتخدم المنطقة الصناعية ومدن الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية، حيث تم التأكيد على استمرار التشغيل لكافة المدن المستفيدة بالمياه وعدم تأثرها.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة بمدينة العاشر بالمرور على محطة الصرف الصناعي، والتي تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف متر مكعب / يوم، والتي تخدم المنطقة الصناعية الثقيلة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تفقد مسئولو الوزارة، رافع المياه رقم 4، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، كما تفقدوا أعمال التشغيل لرافع المياه (3-5)، وكافة محطات الصرف الصحي بالمدينة، وتم التنبيه على الشركة المسئولة عن التشغيل بمتابعة التشغيل بكفاءة وجودة عالية.

وشدد المهندس أشرف فتحي، على الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة والمتابعة الدورية للأعمال داخل المحطات مع ضرورة الالتزام بكافة معايير وإجراءات الصيانة الوقائية والدورية اللازمة، فضلاً عن مراقبة كفاءة أداء طلمبات المياه بمحطات الرفع، ومراقبة معدلات تصرف المياه بمحطات الصرف، نظراً لقرب دخول فصل الشتاء حتى تكون جاهزة في حالة الطوارئ.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لجميع محطات وروافع المياه، وجارٍ العمل على تطوير محطات الصرف الصحي لضمان تقديم أفضل خدمة لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.