شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 186 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 11849 نقطة، وبتداولات بلغت 6.937 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 260.348 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.157 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 186 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، المملكة، والسعودي الألماني الصحية، وتشب، وساسكو، والباحة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المعذر ريت، والبحري، وبترو رابغ، وأسمنت المدينة، وسابك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 25534 نقطة، وبتداولات بلغت 45.722 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.820 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.160 مليار ريال.وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.