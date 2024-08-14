شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 120جنيها.. تغيرات فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر قبل قليل تراجع بحوالي 120 جنيهًا تقريبًا، بالتزامن مع هبوط محدود في سعر الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهب في مصر، حيث يتم احتساب الجنيه الذهب بحسب تغيرات سعر الذهب عيار 21.

سعر الجنيه الذهب يسجل الآن في مصر 27760 جنيهًا بدون إضافة مصنعية مقابل مستويات 27880 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم، وقد يشهد سعر الجنيه الذهب تغيرات مستمرة في الأسواق وفق تغيرات سعر الذهب في مصر.

الجنيه الذهب يضاف عليه رسوم أخرى مثل الضريبة والدمغة وتكاليف المصنعية، الأمر الذي يجعل سعر الجنيه الذهب في مصر المنشور في سياق هذا التقرير يعبر فقط عن سعر الذهب الخام بدون رسوم.

أسعار مصنعيات العملات الذهب في مصر سجلت تحركات ملحوظة بداية 2024، وينشر الخليج 365 أسعار مصنعيات العملات الذهب وعلى رأسها مصنعية الجنيه الذهب في مصر.

سجل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها في الجرام ومصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، ومصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها في الجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.