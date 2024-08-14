شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تدعو حملة الشهادات الورقية إلى إيداع أسهمهم في محافظهم الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت المجموعة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 04/08/2024م دعوة الجمعية العامة غير العادية رقم (35) والمتضمنة التصويت على توصية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة ستساعد المساهمين في تسريع إيداع حصتهم في أسهم شركة المراعي في محافظهم الاستثمارية مباشرة عند توزيع المجموعة حصتها في رأسمال شركة المراعي على المساهمين المستحقين والتي ستخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين وللمتطلبات النظامية في ضوء الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة العربية

ودعت المجموعة مساهميها من حملة الشهادات الورقية ولغرض إيداع الأسهم في محافظهم الاستثمارية تعبئة نموذج الإيداع مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة من الوكالة في حالة وجودها مع صورة من هوية الوكيل وتقديمها للشركة على العنوان أدناه، كما يمكن تقديمها إلى شركات الوساطة المالية الذين يتعاملون معها. الدمام - شريف احمد - دعت مجموعة صافولات المساهمين من حملة الشهادات الورقية إلى المبادرة وسرعة إيداع أسهمهم في محافظهم الاستثمارية وذلك لتسهيل ممارسة حقهم في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عند طرحها بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.وكانت المجموعة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 04/08/2024م دعوة الجمعية العامة غير العادية رقم (35) والمتضمنة التصويت على توصية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.وقالت الشركة إن تلك الخطوة ستساعد المساهمين في تسريع إيداع حصتهم في أسهم شركة المراعي في محافظهم الاستثمارية مباشرة عند توزيع المجموعة حصتها في رأسمال شركة المراعي على المساهمين المستحقين والتي ستخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين وللمتطلبات النظامية في ضوء الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة العربية السعودية حسب ما تم إعلانه سابقاً على موقع تداول.ودعت المجموعة مساهميها من حملة الشهادات الورقية ولغرض إيداع الأسهم في محافظهم الاستثمارية تعبئة نموذج الإيداع مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة من الوكالة في حالة وجودها مع صورة من هوية الوكيل وتقديمها للشركة على العنوان أدناه، كما يمكن تقديمها إلى شركات الوساطة المالية الذين يتعاملون معها.