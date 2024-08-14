شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع اتفاقية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلّم، أمس، اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك من منطلق التوجهات الاستراتيجية لشركة أكاديمية التعلّم في تحقيق التكامل في تجويد عملياتها الداخلية، والتميز في مخرجاتها التعليمية المواكبة لسوق العمل، واختيار أفضل الكفاءات التدريبية، ولتحقيق رغبة الأكاديمية في الحصول على الاعتماد المؤسسي لـ 12 منشأة تدريبية.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة أكاديمية التعلّم الرئيس التنفيذي حسن بن محمد الشبلي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز المسؤولية الوطنية من جانب الطرفين من خلال تحقيق الرؤى والتطلعات مع أهداف برنامج تنمية القوى البشرية، دعماً لرؤية المملكة المستقبلية، والمنافسة محلياً وعالمياً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك من منطلق التوجهات الاستراتيجية لشركة أكاديمية التعلّم في تحقيق التكامل في تجويد عملياتها الداخلية، والتميز في مخرجاتها التعليمية المواكبة لسوق العمل، واختيار أفضل الكفاءات التدريبية، ولتحقيق رغبة الأكاديمية في الحصول على الاعتماد المؤسسي لـ 12 منشأة تدريبية.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة أكاديمية التعلّم الرئيس التنفيذي حسن بن محمد الشبلي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز المسؤولية الوطنية من جانب الطرفين من خلال تحقيق الرؤى والتطلعات مع أهداف برنامج تنمية القوى البشرية، دعماً لرؤية المملكة المستقبلية، والمنافسة محلياً وعالمياً.