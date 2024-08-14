شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوياته القياسية بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

التضخم الأمريكي وأسعار الذهب يقول مراقبون أنه من الواضح أنه سيكون للأرقام الأمريكية تأثير أكبر على المعدن الأصفر في الفترة المقبلة، حيث تعزز آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

ومؤخرًا، عززت البيانات الفاترة المتعلقة بالنمو التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه خيار سوى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. توقعات أسعار الذهب يقول محللون أن الذهب قد يصل أعلى مستوياته القياسية خلال الفترة المقبلة ذاكرين أن هناك 3 أسعار لمستويات الدعم وهي: 2458.30 و2442.90 و 2438.80 دولارًا للأوقية وذلك كحدودٍ لأسعار المعدن.

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أما مستويات المقاومة فكانت بين 3 أسعار أيضًا كالآتي: 2483.70 و2495.10 و 2510.0 دولارًا للأونصة (الأوقية). تأثير التوترات السياسية على الذهب ارتفعت أسعار الذهب أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا في الآونة الأخيرة ومن المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على الأصول الآمنة إلى دعم أسعار الذهب، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.

ويرى محللون أن هناك عدة عوامل تدفع نحو هذا الارتفاع فأولاً، أدت الاضطرابات الأخيرة في السوق إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مع هروب المستثمرين من الأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا.

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أما العامل الثاني، فمن المرجح أن تستمر المخاطر المتمثلة في صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وهو ما يدعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

وأخيرا، تعمل التحولات الاقتصادية الكلية على تعزيز الاتجاه الصعودي للذهب في الأمد البعيد. زيادة الضغط على الدولار ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ التضخم وخفض أسعار الفائدة المتوقع في الاقتصادات الكبرى إلى زيادة الضغوط على الدولار وهو ما يدعم بدوره أسعار الذهب.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف المتزايدة من الركود وسط ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية على مدى الشهر الماضي إلى جعل الذهب استثماراً أكثر جاذبية كملاذ آمن. الدمام - شريف احمد - اقترب سعر الذهب من أعلى مستوياته القياسية اليوم الأربعاء بوصوله إلى 2478.61 دولار للأونصة، وذلك بعدما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنحو 2.9% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل التوقعات التي قدرت صعوده بحوالي 3%، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية.يقول مراقبون أنه من الواضح أنه سيكون للأرقام الأمريكية تأثير أكبر على المعدن الأصفر في الفترة المقبلة، حيث تعزز آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.ومؤخرًا، عززت البيانات الفاترة المتعلقة بالنمو التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه خيار سوى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.يقول محللون أن الذهب قد يصل أعلى مستوياته القياسية خلال الفترة المقبلة ذاكرين أن هناك 3 أسعار لمستويات الدعم وهي: 2458.30 و2442.90 و 2438.80 دولارًا للأوقية وذلك كحدودٍ لأسعار المعدن.اقرأ أيضاً: سعر جرام الذهب اليوم في السعودية .. عيار 21 يرتفع إلى 260.12 ريالأما مستويات المقاومة فكانت بين 3 أسعار أيضًا كالآتي: 2483.70 و2495.10 و 2510.0 دولارًا للأونصة (الأوقية).ارتفعت أسعار الذهب أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا في الآونة الأخيرة ومن المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على الأصول الآمنة إلى دعم أسعار الذهب، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.ويرى محللون أن هناك عدة عوامل تدفع نحو هذا الارتفاع فأولاً، أدت الاضطرابات الأخيرة في السوق إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مع هروب المستثمرين من الأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا.اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تحقق قفزة جديدة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكيةأما العامل الثاني، فمن المرجح أن تستمر المخاطر المتمثلة في صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وهو ما يدعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.وأخيرا، تعمل التحولات الاقتصادية الكلية على تعزيز الاتجاه الصعودي للذهب في الأمد البعيد.ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ التضخم وخفض أسعار الفائدة المتوقع في الاقتصادات الكبرى إلى زيادة الضغوط على الدولار وهو ما يدعم بدوره أسعار الذهب.وبالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف المتزايدة من الركود وسط ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية على مدى الشهر الماضي إلى جعل الذهب استثماراً أكثر جاذبية كملاذ آمن.