شكرا لقرائتكم خبر عن «صدر» توقع عقد قرض مع «التنمية الزراعية» بـ74.58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة صدر للخدمات اللوجستية، اليوم، عقد قرض مع صندوق التنمية الزراعية وذلك حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 74.586 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن أصول المشروع المشمولة (الإنشاءات والمعدات)، ورهن عقاري للأرض الخاصة بالمشروع.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: لتمويل مشروع مجمع الخدمات اللوجستية القائم على الأرض المملوكة للشركة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد والمجمد والجاف بطاقة تخزينية عالية وفقـا لأعلـى مواصفـات ومقاييــس الجــودة العالميــة وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 74.586 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل رهن أصول المشروع المشمولة (الإنشاءات والمعدات)، ورهن عقاري للأرض الخاصة بالمشروع.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: لتمويل مشروع مجمع الخدمات اللوجستية القائم على الأرض المملوكة للشركة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد والمجمد والجاف بطاقة تخزينية عالية وفقـا لأعلـى مواصفـات ومقاييــس الجــودة العالميــة وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية.