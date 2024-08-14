شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع عقدا بـ253 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت عقدا اليوم، لتنفيذ الأعمال الميكانيكة والكهرباء في مشروع مع شركة قادة البناء الحديث.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة العقد تقدر بنحو 253.087 مليون ريال.
وأضافت أن شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة البحر الأحمر العالمية وقعت عقدًا لمدة 564 يوماً مع شركة قادة البناء الحديث، إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، للقيام بأعمال توريد وتركيب واختبار ومعايرة الأعمال الميكانيكية والكهربائية في أحد مشاريعها.
وأفادت بأن مدة العقد 564 يوماً، فيما سينعكس الأثر المالي لهذا المشروع ابتداءً من الربع الثالث من العام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة العقد تقدر بنحو 253.087 مليون ريال.
وأضافت أن شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة البحر الأحمر العالمية وقعت عقدًا لمدة 564 يوماً مع شركة قادة البناء الحديث، إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، للقيام بأعمال توريد وتركيب واختبار ومعايرة الأعمال الميكانيكية والكهربائية في أحد مشاريعها.
وأفادت بأن مدة العقد 564 يوماً، فيما سينعكس الأثر المالي لهذا المشروع ابتداءً من الربع الثالث من العام 2024.