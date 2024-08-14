شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على كونستركشن أند ديزاين كونستك بقيمة 12.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كونستركشن أند ديزاين كونستك، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 24.2 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة سيتي كابيتال لتداول الأوراق المالية بحجم تداول 119.8 ألف سهم بقيمة 11.98 مليون جنيه، وصفقة على شركة بتروتريتمنت للخدمات البترولية والبيئية الصغر بحجم تداول 8 ملايين سهم بقيمة 8 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.2 مليون سهم بقيمة من 53.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 812.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 219 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 102.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 36151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6593 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9522 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7211 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.