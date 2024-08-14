شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركيا لـ2.9% خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، تباطؤ أن مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا على أساس سنوي بالنسبة لبيانات شهر يوليو، حيث كانت الزيادة السنوية أقل من التوقعات وأقل من بيانات شهر يونيو، ويعد مؤشر أسعار المستهلكين هو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، تباطأ

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يوليو مسجلاً زيادة بنحو 2.9% فقط، أقل من التوقعات البالغة 3%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3% .

على أساس شهري فسجل مقياس التضخم الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.2%، وهو ما توقعه الخبراء، بينما سجل المؤشر تراجعًا في يونيو بنسبة 0.1%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.2% في يوليو، وهو ما توقعه الخبراء، فيما سجلت القراءة المسجلة في يونيو زيادة بنسبة 3.3%.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر التضخم الأساسي زيادة بنسبة 0.2% فقط في يوليو، وهو ما توقعه الخبراء أيضًا، وكانت القراءة المسجلة في بيانات يونيو 0.1%.