شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شكري: "مبادرة ابدأ" تعمل على تعظيم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق شكري رجل الأعمال عن أهمية مبادرة هدفها الأساسي تعظيم الصناعة المصرية وزيادة الإصدارات مثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه حضر أكثر من لقاء في بداية إطلاق المبادرة للنور منذ عامين وكان التحدي الأكبر عندما واجهنا أزمة كورونا "كوفيد 19" حيث وجدت أزمة في توافر بعض السلع لذا وجب العمل علي النهوض بالصناعة المصرية وتوطين صناعات تلبي إحتياجات المواطنين بل والفائض يتم تصديره لتوفير عمله صعبة للدولة.

وأوضح "شكرا" في تصريحاته أن ما تم أثناء المقاطعة للعلامات المختلفة واستبدالها بمنتجات مصرية 100% يؤكد أن المنتج المصري قادر علي المنافسة وأيضا أن المصريين لديهم الوعي الكافي للإعتماد علي منتجات بديلة محلية تلبي احتياجاتهم وأيضا أرخص في السعر.

وأخيرا نتمني جميعا أن تكون مصر في المكانة التي تستحقها صناعيا واقتصاديا لأنها حقيقية بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا وأتوقع طفرة قادمة وتوفير فرص عمل من قبل هذه المبادرة التي تعمل علي أرض الواقع بالفعل ونجد افتتاحات متتالية لمصانع بمختلف القطاعات.