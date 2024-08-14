شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. نشاط كبير فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها نشاط وزراء المجموعة الاقتصادية ونشاط البورصة وحركة سوق الذهب، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

نشاط سوق الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر قبل قليل تراجع بحوالى 120 جنيهًا تقريبًا، بالتزامن مع هبوط محدود فى سعر الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهب فى مصر، حيث يتم احتساب الجنيه الذهب بحسب تغيرات سعر الذهب عيار 21.

سعر الجنيه الذهب يسجل الآن فى مصر 27760 جنيهًا بدون إضافة مصنعية مقابل مستويات 27880 جنيهًا فى مستهل تعاملات اليوم، وقد يشهد سعر الجنيه الذهب تغيرات مستمرة فى الأسواق وفق تغيرات سعر الذهب فى مصر، كما يشهد السوق حاليا نشاطا كبيرا.

رئيس "البترول البحرية" يتفقد المراحل النهائية للأعمال البحرية فى تنمية حقل أكتوبر

ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ومواقع العمل والإتناج، قام المهندس عمرو بدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية PMS، بزيارة ميدانية لموقع عمل الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS 17 بخليج السويس، وذلك لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية لمشروع تنمية حقل اكتوبر البحرى المسند ل PMS من شركة بترول خليج السويس جابكو بهدف تعظيم إنتاج الزيت الخام فى ذلك الحقل.

ورافق المهندس عمرو بدوى خلال فعاليات الزيارة، ممثلي شركة بترول خليج السويس جابكو، ومن شركة خدمات البترول البحرية المهندس هانى جورج مدير مشروع تنمية حقل أكتوبر، والربان يحيى صقر مدير عام الشئون البحرية، والمهندس عبد الرحمن القاضى مدير عام الدعم الفنى، والمهندس أحمد سعد المدير التنفيذى للمشروع، وذلك بحضور ربان البارج PMS 17 أشرف عبد العال ومدير البارج المهندس عطية عبد المنعم.

ارتفاع مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 36151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12778 نقطة.

ارتفاع النفط العالمي

رتفعت أسعار النفط اليوم وسط تقديرات بتراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية بينما تراقب السوق احتمال اتساع نطاق الحرب فى الشرق الأوسط وهو ما قد يحد من إمدادات النفط العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا إلى 80.99 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 38 سنتًا إلى 78.73 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

إنشاء فرع سلامة الغذاء

وقعت غرفة سوهاج التجارية، أمس الثلاثاء برئاسة خالد أبو الوفا، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبى، لإنشاء مكتب للهيئة بالغرفة التجارية بسوهاج، وبحضور محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، والأستاذ أحمد عثمان، مدير عام الشؤون الإدارية بهيئة سلامة الغذاء، والمهندس ناصر عز الدين رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج.