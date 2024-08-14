شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى أعضاء بمجلس النواب لتعزيز قنوات التواصل مع نواب البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عدداً من أعضاء مجلس النواب في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال مع نواب البرلمان، من خلال عقد لقاء دورى للاستماع لمطالب أهالي دوائرهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها .

ضم اللقاء كلا من النائب جازى سعد نائب شمال سيناء والنائب عصام ياسين نائب أشمون بالمنوفية ، والنائب وحيد فودة نائب المنصورة ، والنائبة نشوى رائف نائبة أسيوط، والنائب إيهاب عبدالعظيم والنائب محمد مصطفى نائبى المنيا ، والنائب محمد الرفاعى نائب كفر الشيخ ، والنائب أسامة فتحى نائب طوخ بالقليوبية، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بالنواب، مؤكداً حرصه على عقد لقاء دورى للاستماع لطلبات النواب الذين يعبرون عن نبض الدوائر التي يمثلونها في مختلف المحافظات ، وبما يعزز السعي المشترك لتقديم خدمات افضل للمواطنين من خلال منظومة قطاع البترول والغاز التي تقدم خدمات حيوية لكل محافظات الجمهورية ، موضحا أن تحقيق الرضا للمواطنين وتلبية احتياجاتهم هو الغاية النهائية لإستراتيجية عمل الوزارة وجهودها المتنوعة .

وشهد اللقاء استعراض مطالب النواب عن دوائرهم لدعم جهود توصيل الغاز الطبيعى واحلاله محل البوتاجاز كخدمة حضارية يقدمها قطاع البترول ويستفيد منها أهالي المناطق والقري ، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الوقود على ارض المحافظات ، وتم التأكيد خلال اللقاء على سرعة فحص تلك الطلبات ودراستها من خلال الكيانات المختصة بقطاع البترول والعمل على تنفيذ حلول مناسبة لها .

ووجه النواب الشكر والتحية للمهندس كريم بدوي علي حرصه علي تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان ونوابه و التعاون في تحسين الخدمات لأهالي الدوائر.

كما أشاد النواب خلال اللقاء بما يقدمه قطاع البترول من مساهمات مجتمعية متنوعة علي أرض المحافظات لتطوير أوجه الرعاية الصحية والتعليم والرعاية المجتمعية و تحسين وجه الحياة بالقري والمناطق الأشد احتياجا، مؤكدين إن قطاع البترول هو صاحب النصيب الأكبر في تقديم تلك المساهمات التي تلبي احتياجات اهالينا في المناطق والقري بالمحافظات ، وحث النواب خلال اللقاء علي تقديم المزيد من هذه المشاركات المجتمعية التي تحدث اثرا ايجابيا .