شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى على توجهات سوق الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع في التضخم يوافق التوقعات، مما دفع سعر الذهب العالمي إلى التراجع وبالتالي أثر هذا بالسلب على سعر الذهب المحلي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2449 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2466 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهر تقريباً خلال جلسة اليوم عند 2480 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يوليو أظهر ارتفاع بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.1% بينما المؤشر السنوي أظهر تراجع إلى المستوى 2.9% من القراءة السابقة بنسبة 3.0%.

الأسواق كانت تتوقع أن يتراجع التضخم خلال شهر يوليو خاصة بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم أمس والذي أظهر تراجع في معدلات التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين.

قراءة اليوم حول التضخم جاءت لتقلل من حماس الأسواق بشأن استمرار تراجع معدلات التضخم، وبالتالي تسببت في انخفاض أسعار الذهب خاصة بعد أن قلص الدولار الأمريكي جزء من خسائره، ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

الذهب تداول منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2483 دولار للأونصة، وكانت الأسواق في انتظار الحافز من بيانات التضخم اليوم ليستكمل الذهب الارتفاع واختراق القمة السعرية الأخيرة وتسجيل مستوى قياسي جديد وصولاً إلى 2500 دولار للأونصة.

وجاءت بيانات التضخم مخيبة للآمال حيث استسلم الذهب لعمليات البيع بهدف التصحيح السلبي وجني الأرباح، مع توقعات باستمرار التراجع إلى 2440 دولار للأونصة ومن ثم المستوى 2400 دولار للأونصة.

تى الآن تبقى التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر القادم باحتمال يصل إلى 100%، بينما تتوقع الأسواق أيضاً أن يخفض البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس باحتمال يصل إلى 50%.



وعند الحديث عن سعر الذهب المحلي عيار 21 فنجد أنه قد سجل اليوم أدنى مستوى عند 3465 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 3480 جنيه للجرام حيث تأثر سعر الذهب المحلي سلباً بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي.



من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تحرك اليوم حيث ارتفع إلى متوسط 49.52 جنيه لكل دولار ثم بدأ في التراجع التدريجي ليصل إلى متوسط 49.15 جنيه لكل دولار.



ساهم تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في دفع أسعار الذهب المحلي إلى التراجع أيضاً إلى جانب انخفاض سعر الذهب العالمي، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3470 جنيه للجرام.