شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتقنين أوضاع مجموعة كبيرة من المصانع المتعثرة، ليس هذا فقط بل أيضا قامت المبادرة الوطنية "ابدأ" بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين المصنعين.

ونستعرض 7 معلومات عن مجهودات المبادرة الوطنية "ابدأ" وجذب الاستثمارات المختلفة وهى كالاتى:

أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية.

ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا.

ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية.

رابعا: نجحت المبادرة فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 62.5 مليار جنيه فى آخر 3 سنوات.

خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة

سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر.

سابعا: أبرز الصناعات التى وطنتها "ابدأ"، صناعة "الصودا آش" و"السليكون" فى قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" فى قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة" بالإضافة إلى صناعة "الخامات الدوائية"، وسائل النقل الخفيف.