شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلق خدمة استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيد العمل ببعض فروعه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك الأهلي المصري عن خدمة مد مواعيد عمل بعض فروعه بهدف اتاحة استبدال العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لكافة المقيمين بجمهورية مصر العربية بكل سهولة.

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه الخدمة الجديدة تأني استمرارا لسعي البنك الدائم لتقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكل العملاء داخل وخارج الجهاز المصرفي بمصر، مما يساهم في الحد من تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خارج النطاق الرسمي، إضافة إلى تعزيز إستراتيجية البنك الأهلي المصري نحو الشمول المالي والذي يعد من أهم أولويات البنك.



وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تلك الخدمة تعكس سعي البنك لإتاحة قنوات مختلفة لتسهيل عمليات تغيير العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري داخل القنوات المصرفية الرسمية مما يساهم في زيادة التدفقات الأجنبية وجذب شرائح جديدة من العملاء داخل الجهاز المصرفي، موضحا أن الخدمة الجديدة تقتصر على استبدال العملات الأجنبية فقط مقابل الحصول على العملة المحلية، وفقا وأسعار صرف البنك المركزي المصري.



ومن جانبه أوضح محمد جميل رئيس مجموعة الفروع ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري ان تلك الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع من الأحد للخميس حتى نهاية سبتمبر 2024 وذلك من الساعة الخامسة مساءا حتى التاسعة مساءا، من خلال 31 فرع على مستوى محافظات مصر تم اختيارها لتلائم التوزيع الجغرافي للعملاء وتجمعات المواطنين ولتغطي مختلف انحاء الجمهورية، حيث تقدم الخدمة بفروع البنك بالحي العاشر، ميدان فيكتوريا بشبرا، شيراتون هيليوبوليس، مدينتي، أمريكانا بلازا، العباسية، روكسي، جسر السويس، حلوان، سرايات المعادي، مصر القديمة، المحور المركزي 6 أكتوبر، فرع فيصل، سان ستيفانو، رشدي، سبورتنج، شرم الشيخ، الغردقة، طنطا، كفر الشيخ وشبين الكوم، كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، المنصورة، ميت غمر، مغاغة، منفلوط، الأقصر، نجح حمادي، مول كروس تن والعاشر من رمضان.