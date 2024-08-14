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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات ابدأ وجمعية المستثمرين بأسوان .. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:10 م
وقعت مؤخرا شركة " ابدأ " لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بروتوكول تعاون مع جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان ، وإليكم 4 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتي :
أولا: جاء هذا التعاون فى إطار تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة ودعم المستثمرين وتطوير المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية
ثانيا: الهدف تعزيز سبل التعاون والمساعدة فى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى محافظة أسوان
ثالثا: من ضمن الاهداف استكمال تطوير مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بالمحافظة .
رابعا: واخيرا تسعي مبادرة " ابدأ " الوطنية لعمل تسويق علي الوحدات الصناعية داخل المجمع و تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص للمتقدمين.
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