الاقتصاد

تعرف على مجهودات ابدأ وجمعية المستثمرين بأسوان .. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:10 م

وقعت مؤخرا شركة " ابدأ " لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بروتوكول تعاون مع جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان ، وإليكم 4 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتي :


أولا: جاء هذا التعاون فى إطار تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة ودعم المستثمرين وتطوير المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية

ثانيا: الهدف تعزيز سبل التعاون والمساعدة فى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى محافظة أسوان

ثالثا: من ضمن الاهداف  استكمال تطوير مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بالمحافظة .

رابعا: واخيرا تسعي مبادرة " ابدأ " الوطنية لعمل  تسويق علي الوحدات الصناعية داخل المجمع و تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص للمتقدمين.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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