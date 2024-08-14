شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسكندرية للبترول يستعرض أعمال تحديث منصة شحن المذيبات والأسفلت والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا للجولات الميدانية لقيادات قطاع البترول للمواقع البترولية لمتابعة سير العمل وتحفيز العاملين ودعمهم لبذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج، قام الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسانين، وللنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع، وللتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة، بجولة تفقدية لشركتى الإسكندرية للبترول، ومستودع شركة التعاون للبترول بمنطقة المكس بالإسكندرية.

واستهل رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة الزيارة بتفقد شركة الإسكندرية للبترول، حيث استعرض الكيميائى علاء أمين رئيس الشركة برنامج صيانة الصهاريج بالشركة، وآخر مستجدات تركيب فاصل الاملاح الجديد بوحدة التقطير 4 الذي تقوم بتنفيذه شركة بتروجت، وموقف الغلاية الجديدة ووحدة معالجة المياة الجديدة، وكذلك توريد فلاتر وشيلرات وحدة فصل الشمع من الزيت، وأعمال تحديث منصة شحن المذيبات، موقف تنفيد خط تصريف مياه التبريد على البحر (الميناء الفرنساوى)، ومشروع استكمال تطوير منطقة المستودعات الرئيسية، وتطوير منصة شحن الأسفلت، وآخر مستجدات أعمال مشروع تطوير ميناء حوض البترول.

وأكد البطل أهمية الالتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للأصول والوحدات الإنتاجية لاستدامة الكفاءة التشغيلية للوحدات، مشدداً على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الاشتراط البيئية فى كافة أنشطة الشركة، وأوضح أهمية المشروعات الجديدة التى تنفذها الشركة فى زيادة معدلات إنتاج الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.

وعقب ذلك قام المهندس علاء البطل ومرافقوه بتفقد مستودع شركة التعاون للبترول بمنطقة المكس، حيث استعرض المحاسب ناصر شومان أعمال التطوير الجارية بالمستودع من أعمال صيانة وتطوير الخزانات وأعمال تطوير وتحديث شبكة الإطفاء ومنظومة العمل بمنطقة منصات الشحن البترولية وأعمال تطوير وتحديث ورقمنة منظومة التحكم الرقمى للشحن بالمستودع.

وأكد البطل أهمية مشروعات تطوير المستودع ومنصات الشحن لما له من دور حيوى ومهم فى تغطية جانب كبير من احتياجات محافظة الإسكندرية من المنتجات البترولية، لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق برامج التحول الرقمى فى منظومة نقل وتداول الوقود لدورها الفعال فى إحكام الرقابة وانتظام استقرار سوق المنتجات البترولية.