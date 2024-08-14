شكرا لقرائتكم خبر عن بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى 2.038 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 4.7 مليارات جنيه. البورصة المصرية وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.8% ليبلغ 29567 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.35% مسجلاً 6593 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.69% لينهي التعاملات عند مستوى 9522 نقطة.