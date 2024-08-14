شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال جلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 5.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1%.

وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، على الترتيب، وزاد قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.3%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 812.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 219 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 102.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 36151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6593 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9522 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7211 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.