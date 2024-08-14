شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليون دولار.. "الإسلامي للتنمية" يموّل المكتب المغربي للكهرباء والماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، تمويل بقيمة 84.8 مليون دولار أمريكي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية، لدعم جهود الحكومة في الوصول إلى المياه، في إطار جهود البنك لدعم الدول الأعضاء.

وأوضح البنك أن المغرب يعمل بانتظام على تحسين الوصول إلى الموارد المائية، وقد شهد إنشاء محطتين لمعالجة المياه ومد 1600 كيلومتر من خطوط الأنابيب للتوزيع، وحصول 686 ألف شخص في 8 مقاطعات على مياه نظيفة وموثوقة بحلول عام 2030.

يأتي ذلك بالتعاون بين البنك الإسلامي والحكومة المغربية، امتدادًا لما يبذله البنك في دعم جهود الدول الأعضاء.