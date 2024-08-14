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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفاعل الأطفال.. أسواق جدة تشهد حركة نشطة مع قرب العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت الأسواق التجارية والمكتبات والقرطاسيات بمحافظة جدة، إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة من المواطنين والمقيمين، لشراء المستلزمات الدراسية، مع قرب بدء العام الدراسي 1446هـ.
وتنوعت المعروضات، ما بين الثياب والزي المدرسي لمختلف المراحل الدراسية، والحقائب والأحذية إلى جانب الأدوات المدرسية، وسط تنافس من المحال التجارية على تقديمها بأسعار وعروض وأشكال مختلفة، تلبية لاحتياجات وأذواق الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية.
وتنوعت المعروضات، ما بين الثياب والزي المدرسي لمختلف المراحل الدراسية، والحقائب والأحذية إلى جانب الأدوات المدرسية، وسط تنافس من المحال التجارية على تقديمها بأسعار وعروض وأشكال مختلفة، تلبية لاحتياجات وأذواق الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية.