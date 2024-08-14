شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفاعل الأطفال.. أسواق جدة تشهد حركة نشطة مع قرب العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أسواق جدة

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسواق التجارية والمكتبات والقرطاسيات بمحافظة جدة، إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة من المواطنين والمقيمين، لشراء المستلزمات الدراسية، مع قرب بدء العام الدراسي 1446هـ.وتنوعت المعروضات، ما بين الثياب والزي المدرسي لمختلف المراحل الدراسية، والحقائب والأحذية إلى جانب الأدوات المدرسية، وسط تنافس من المحال التجارية على تقديمها بأسعار وعروض وأشكال مختلفة، تلبية لاحتياجات وأذواق الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية.ورصدت "واس" في جولة ميدانية تنوّع المعروضات خاصة في المحال والأسواق بمنطقة " البلد "، التي يوجد فيها عدد كبير من الأهالي بصحبة أبنائهم للتجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسط تفاعل وشغف من الأطفال في الصفوف الأولية لاختيار أنواع مخصصة من المستلزمات تمهيدًا لالتحاقهم بالمدرسة، إلى جانب استعداد الفئات العمرية الأخرى للعودة إلى مقاعد الدراسة الأسبوع المقبل.