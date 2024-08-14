شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع غير متوقع

الدمام - شريف احمد - بعد تراجعه خلال الأسابيع السابقة سجل مخزون النفط الخام الأمريكي ارتفاعا غير متوقع خلال الأسبوع الماضي .وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم الأربعاء أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 9 أغسطس الحالي بمقدار 4ر1 مليون برميل.ويأتي ذلك بعد تراجع بمقدار 7ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي.ومع الارتفاع غير المتوقع أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر430 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.في المقابل ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 9ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 7ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.