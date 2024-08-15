أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-8-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، وجهينة للصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 812.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 219 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 102.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 36151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6593 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9522 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7211 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 410 ألف سهم، والثانية 256 ألف سهم، والثالثة 500 ألف سهم، والرابعة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 1.99 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3589 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 7 ملايين سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية عدد 1.99 مليون سهم، 950 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك التعمير والإسكان عدد 300 سهم، 1000 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، فبالنسبة للقطاع غير المصرفي، حققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات نشاط بلغت 16.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 15.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح 3.3 مليون جنيه مقارنة مع 42.6 مليون جنيه.

حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 2.299 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 بنسبة نمو 59.2%، وبلغ صافي أرباح 628.8 مليون جنيه بنسبة نمو 122.1%.

حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 38%، وبلغ صافي أرباح 762 مليون جنيه بمعدل ملحوظ بلغ 1.18 ضعفًا، وبلغت أصول راية القابضة 35.3 مليار جنيه وحقوق الملكية 3.8 مليار جنيه.



وبالنسبة للقطاع العقاري، حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 736.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 185%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 24.6 مليون جنيه بنسبة نمو 5582%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.5 مليار جنيه.

وفي قطاع الأدوية، حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 50.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 770 مليون جنيه مقارنة مع 469 مليون جنيه بنسبة نمو 64%.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 32.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 22 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.3 مليار جنيه مقارنة مع 3.7 مليار جنيه بنسبة نمو 61%.

حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 8 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 41.7%، وبلغ صافي الربح 856.3 مليون جنيه، فيما سجل هامش صافي الربح 10.7%.

وفي قطاع الدواجن، حققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات بلغت 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 22%، نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مع زيادة أحجام البيع في ات الفئات، وبلغ صافي الربح 1.138 مليار جنيه بنسبة نمو 49%، وبلغ هامش صافي الربح 17% بارتفاع قدره 3 نقاط مئوية.

حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 313.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 87%، وبلغ صافي الربح 74.8 مليون جنيه بنسبة نمو 220%.

كيما

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إنه جاري الاتفاق مع تحالف البنوك الممولة بشأن تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، والتي تبلغ 313 مليون دولار و8 مليارات جنيه.