شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تستهدف تطوير مصانع ناروبين بتكلفة 62.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطوير مصانع ناروبين " شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك" من خلال ‬التواصل مع شركات عالمية، لتطوير المصانع ، بتكلفة 62.5 مليون جنيه حيث تم بالفعل التواصل مع شركة "مكنيل ريبيكا" الفرنسية، والتى قامت بتوريد خط الانتاج عام 1980،لرفع كفاءة مصنع السيور بمنطقة شبرا، بالاضافة الي الاستفادة من بعض المعدات بشركة النقل والهندسة.

و أنشئت شركة نـاروبيـن بحسب وزارة قطاع الاعمال العام منذ أكثر من 50 عاما وتمتد خبرة الشركة على هذا النحو فى صناعة منتجات الكاوتشوك المختلفة ، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والحاصلة على شهادة الجودة العالمية، وقد تم إضافة مصانع الشركة المصرية الفرنسية سيفكا إلى شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبيـن عام 2003.

وتستهدف خطة التطوير زيادة الطاقة الانتاجية من 550 طن الي 1000 طن سنويا ، مع رفع جودة المنتج لضمان المنافسة ،وتوفير السبور لشركات الاسمنت والاسمدة وامكانية التصدير.