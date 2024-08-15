شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات المطاحن والسكر ضمن أهم 10 سلع صدرتها مصر للصومال والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 65.2 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الجارى 2024، ارتفاعا من 28.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 130.7% .

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال أول 5 شهور من العام الجارى، وكانت كما يلي:

1. منتجات مطاحن بقيمة 29.2 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 18 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 2.3 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 1.9 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 1.9 مليون دولار.

6. حبوب بقيمة 1.6 مليون دولار.

7. ألبان بقيمة 1.5 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 1.1 مليون دولار.

9. محضرات خضر بقيمة 1.1 مليون دولار.

10. صابون بقيمة 988.8 ألف دولار.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفاعا لتصبح 63.3 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الجارى، بينما كانت 28 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 126.4%، وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024، مقابل 263.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 595.9% .