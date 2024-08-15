شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتابعان تحضيرات استضافة المنتدى الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، اجتماعا موسعاً لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات"، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمالية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار الوزير، إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على توفير كل سبل نجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية، لافتة إلي أن المنتدي الحضري يعد فرصة لعرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل علي توطين أهداف التنمية الحضرية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، جميع الفرق الفنية المعنية في اللجنة المشكلة لتنظيم المنتدي بسرعة إجراء التنسيقات والاتصالات اللازمة والمطلوبة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة على أننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة في ظل اقتراب موعد استضافة المنتدي الحضري العالمي في شهر نوفمبر القادم.

وخلال اللقاء، عرض المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى جميع التنسيقات التي تمت بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية مع الوزارات والجهات الشريكة في عملية التنظيم ونتائج الاجتماعات التي تمت مع وفود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشارت الدكتورة رانيا هدية، إلى الخطوات والاجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" فيما يخص استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدي الحضري العالمي، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة فى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يخص الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الجانبين لاستضافة المنتدى.

وأعربت المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"، عن ثقة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في قدرات وإمكانات الدولة المصرية لإخراج الدورة المقبلة للمنتدى الحضرى العالمى بصورة تليق بمصر والأمم المتحدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

كما شهد الاجتماع استعراض التحضيرات الجارية لإقامة فعالية يوم المدن العالمى التى سيتم تنظيمها من قبل وزارة التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية يوم 31 أكتوبر القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك قبل المنتدى الحضرى العالمى.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لجميع التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدي القادم.