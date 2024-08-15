شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 3465 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 وذلك بعد هبوط ملحوظ أمس بحوالي 20 جنيهًا، وفي سياق السطور التالية نرصد تطور سعر الذهب في مصر وتطورات سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع في التضخم يوافق التوقعات، مما دفع سعر الذهب العالمي إلى التراجع وبالتالي أثر هذا بالسلب على سعر الذهب المحلي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2449 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2466 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهر تقريباً خلال جلسة اليوم عند 2480 دولار للأونصة.



مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يوليو أظهر ارتفاع بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.1% بينما المؤشر السنوي أظهر تراجع إلى المستوى 2.9% من القراءة السابقة بنسبة 3.0%.



الأسواق كانت تتوقع أن يتراجع التضخم خلال شهر يوليو خاصة بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم أمس والذي أظهر تراجع في معدلات التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين.



ولكن قراءة اليوم جاءت لتقلل من حماس الأسواق بشأن استمرار تراجع معدلات التضخم، وبالتالي تسببت في انخفاض أسعار الذهب خاصة بعد أن قلص الدولار الأمريكي جزء من خسائره، ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.



