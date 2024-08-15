"ابدأ" توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصناعية

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استمرارًا لتوحيد الجهود وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك لإتاحة التمويل المٌيسر للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة التي تدعمها مبادرة ابدأ، والعمل على تسهيل الإجراءات المختلفة كتيسير إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص وغيرها من خلال خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى بحث إمكانية ربط وتكامل المشروعات التي تدعمها ابدأ بسلاسل الإمداد، وتشجيع المصانع على تصدير منتجاتها للخارج من خلال وضع خطة مشتركة لتسويق المنتجات، وتوفير الفرص والحوافز المتاحة وتسهيل مشاركتها في المعارض داخل مصر وخارجها. فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات في مجال تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة في المشروعات التي تدعهما مبادرة ابدأ. كذلك البدء في تفعيل إطار متكامل لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، وتيسير استفادتها من كافة الحوافز التي تقدمها التشريعات والقوانين ذات الصلة.



ووقع البروتوكول كلًا من "الدكتورة أماني عيد" الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، و"باسل رحمي" الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشارت الدكتورة أماني خلال كلمتها إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي مبادرة ابدأ الدائم نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، لدعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية،وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التوسع في دعم قطاع كبير ومتنوع من المشروعات الصناعية وفقا لعدد من المحاور منها تطوير قدرات أصحاب هذه المشروعات وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي دقيق مما يساعدهم على تطوير انتاجهم وزيادته لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات بالإضافة إلى التوسع في التسويق من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك بها محليا ودوليا وزيادة قدرة هذه المشروعات على المنافسة والتصدير.



ومن جانبه أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يشارك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا على أن التعاون بين الجهاز وشركة ابدأ سيدعم أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة -على حد سواء- من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، مما يسهم في خفض الإنفاق الدولاري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلية.



















