شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ أبراج وفيلات مشروع "صوارى" بالإسكندرية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة والخدمات الاستثمارية.. والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بالإسكندرية

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، موضحاً أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية،

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول للمشروع يتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة "معا نبنى المستقبل"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.



وأوضح الوزير، أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "معا نبنى المستقبل".