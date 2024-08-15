جهاز الإحصاء: معدل البطالة 6.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

أولاً: قـوة العـمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

31.423 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2024

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.1٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.



ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (72) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (46) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (26) ألف فرد.

ثانيا: التغير فى أعداد المتعــطلون

سجل عدد المتعطلين 2.058مليون متعطل بنسبة 6.5٪ من إجمالي قوة العمل (1.082 مليون ذكور، 976ألف إناث) مقــابـل 2.104 مليون متعطل عن

الربع السابق بانخفاض قـدره (46) ألف متعطل بنسبة 2.2٪، وانخفاض

قــدره (111) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1٪.

نسبة المتعطلون طبقاً للنوع:

4.2٪ معـدل البطالة بين الذكور، 17.3٪ بين الإناث خلال الربع الثانى لعام 2024

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.2 ٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4.4٪ في الربع السابق مقابل 4.8٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3 ٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.5٪ في الربع السابق مقابل 17.3٪ في الربع المماثل من العام السابق .

المتعطلون طبقاً لفئات السن

7.4٪ نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الثاني 2024

- 7.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19) مقابل 7.3٪ في

الربع السابق .

- 30.5٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 33.0٪

في الربع السابق .

- 26.3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 24.2٪

خلال الربع السابق .

- 35.8٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)

مقابل 35.5٪ خلال الربع السابق .

لمتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف )

10.0٪ معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 3.8 ٪ في الريــف خلال الربع الثانى لعام 2024

• بلغ معدل البطالة في الحضر10.0٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.4٪ في الربع السابق مقابل 10.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 3.8٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.6٪ في كلا من الربع السابق من العام الحالي والربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية:

84.1٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثانى لعام 2024

84.1% نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 82.4% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 15.9% تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 17.6% بالربع السابق و 15.9% للربع المماثل من العام السابق .

- 39.3% من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 37.8% بالربع السابق و35.7% للربع المماثل من العام السابق .

- 44.8% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.7% بالربع السابق بينما كان 48.4% في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتــــــغلون:

29.365 مليون مشتغل خلال الربع الثانى لعام 2024

بلغ عـدد المشتغلين 29.365 مليون فرد بينما كان 29.293 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0.2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.479 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.886 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

73.6 ٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام2024

* بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.613 مليون مشتغل (18.414 مليون ذكور، 3.199 مليون إناث) بنسبة 73.6٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 73.5٪ في الربع السابق ،مقابل 72.8٪ في الربع المماثل من العام السابق .

* بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 872 ألف مشتغل (821 ألف مشتغل ذكور، 51 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 3.0٪ في الربع المماثل من العام السابق

•بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.603 مليون مشتغل (5.031مليون مشتغل ذكور، 572 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.0٪ في الربع السابق مقابل 19.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.277مليون مشتغل (448 ألف مشتغل ذكور ، 829 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3.9٪ في الربع السابق مقابل 5.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

43.4٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثانى لعام 2024

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.4٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.5٪ خلال الربع السابق مقابل 43.0٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 69.7٪ مقابل 69.2٪ في كل من الربع السابق من العام الحالي والربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 15.9٪ بينما كان 16.6٪ في الربع السابق وكانت 15.5٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 43.4٪ مقابل 43.5٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 43.2٪ مقابل 43.8٪ في الريف) في الربع السابق ( 41.9٪ في الحضر مقابل 43.8٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.1٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار (360) ألف مشتغل

الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة (91) ألف مشتغل

نشاط الصحة وأنشطة العمل الإجتماعى (81) ألف مشتغل

خدمات الغذاء والإقامة (78) ألف مشتغل

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2024

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.677 مليون مشتغـــل (4.810مليون ذكور ، 867 ألف إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.384 مليون مشتغل (3.673 مليون ذكور ، 711 ألف إناث) بنسبة 14.9٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 3.980 مليون مشتغل (3.938 مليون ذكور ، 42 ألف إناث) بنسبة 13.6٪ من إجمالي المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.842 مليون مشتغل (3.483مليون ذكور، 359 ألف إناث) بنسبة 13.1٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.697 ملـيون مشتـغل (2.678مليـون ذكور ، 19 ألف إناث) بنسبة 9.2٪ من إجمالي المشتغلين.