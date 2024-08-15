شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.5% خلال يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يوليو من عام 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى استقرار معدل التضخم بشكل رئيس إلى الارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%. ارتفاع الإيجارات ووفقا للتقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة %11.1 في شهر يوليو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.0%.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو 2024م نظرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).

وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3 %، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.3 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0%.

في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة %1.6 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم

التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.4%

متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.6%.

وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.0 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.5 %.

وسجلت كذلك أسعار قسم النقل انخفاضاً بنسبة 3.5 متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8%. ارتفاع على أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة

٪0.1 مقارنة بشهر يونيو 2024م.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.2٪.

وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة

%0.2 وقسم التعليم بنسبة 0.2% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة

0.1. وقسم التبغ بنسبة 0.1%.

في حين شهد المؤشر انخفاضا في أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% وقسم النقل بنسبة 0.4% وقسم الترفيه والثقافة

بنسبة 0.5% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3%،

وقسم الاتصالات بنسبة %0.1 وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.

وقسم الصحة بنسبة 0.1 %

