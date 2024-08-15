شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1 % انخفاضا لمؤشر أسعار الجملة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر أسعار الجملة في السعودية على أساس شهري بنسبة 0.1% لشهر يوليو 2024م مقارنة بشهر يونيو الماضي.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر عن هيئة الإحصاء يعزى ذلك نظرًا لانخفاض أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.3 % نتيجة لانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.5% وكذلك أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.3%. انخفاض أسعار المنتجات المعدنية انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3%، نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 1.2%.

وتراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.

وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

بنسبة 0.1%، نتيجة لانخفاض أسعار الأصناف النسيجية الجاهزة باستثناء

الملابس بنسبة 1.0٪، وأيضاً لانخفاض أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.4٪.

واستقرت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل ولم تسجل أي تغير نسبي

يذكر في شهر يوليو 2024م. أسعار الجملة في السعودية بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 3.1% خلال شهر يوليو 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م.

و يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.3 %متأثرة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.7%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.

وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 8.3%،

مقارنة بشهر يوليو 2023م.

ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.7%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.

وارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.9 %، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة %5.0 وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.4%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 4.3٪، نتيجة

لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 4.3%.

وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة

٪0.8، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات

بنسبة 6.9%، وأيضا بسبب انخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض

العامة بنسبة 4.6%.

وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.2%، نتيجة

لانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.4%. وكذلك

أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.1%.

