شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت تبوك»: 10% انخفاضا متوقعا للأثر المالي نتيجة زيادة أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعوية، يسهم هذا البرنامج في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة.

وأفادت بأن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج سينخفض بمقدار 20% تقريبا (سيكون الارتفاع في تكلفة الإنتاج 10% بدلاً من 12%) كنتيجة لتوقيع الاتفاقية.

وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف

وكانت الشركة قد أعلنت موقع تداول بتاريخ 09-07-1445هـ الموافق 21-01-2024م استلام خطاب إشعار من شركة أرامكو الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت تبوك انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.وبحسب بيان الشركة على تداول السعوية، يسهم هذا البرنامج في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة.وأفادت بأن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج سينخفض بمقدار 20% تقريبا (سيكون الارتفاع في تكلفة الإنتاج 10% بدلاً من 12%) كنتيجة لتوقيع الاتفاقية.وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليفوكانت الشركة قد أعلنت موقع تداول بتاريخ 09-07-1445هـ الموافق 21-01-2024م استلام خطاب إشعار من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة.