شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة في «طاقات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة، الإثنين الماضي، إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بقبول استقالة رئيس اللجنة واثنين من أعضاء اللجنة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول قرر المجلس تعيين رئيس جديد وعضو جديد للجنة وبذلك يصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة عوضاً عن أربعة أعضاء سابقاُ.

وستزاول اللجنة المعاد تشكيلها مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 13/02/2025م.

والأعضاء هم: سليمان القهيدان، وفراس الطريف، وإبراهيم العواد.